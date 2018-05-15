Климкин назвал Крымский мост «путем в никуда»

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оба конца Крымского моста «ведут в никуда».

«Оба конца моста – это путь в никуда», – написал Климкин в Twitter.

Он заявил, что по одну сторону моста находится «оккупированный Крым», а по вторую сторону – Россия, где могут «арестовать 1,6 тыс. человек за мирный протест».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крымский мост понадобится, когда Россия будет покидать полуостров.

Во вторник президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.