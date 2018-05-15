Климкин назвал Крымский мост «путем в никуда»

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15 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Путин на Крымском мосту объявил о чуде

Крымский мост открыли на полгода раньше срокаФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Уникальное инженерное сооружение – Крымский мост – открывается на полгода раньше запланированного срока. Все время его строительства на Украине звучали в лучшем случае недоверчивые, а в худшем – прямо агрессивные комментарии в адрес и моста, и его строителей. Тем интересней наблюдать, как изменилась за это время риторика украинских политиков: они не только поверили в существование моста, но и пришли к ряду других интересных выводов. Подробности...
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Кто и зачем пытается заставить нас поверить в «изоляцию России»

Никто в мире не может изолировать РоссиюФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Рекордное число россиян заявили об изоляции страны» – такие заголовки к статьям об итогах свежего социологического опроса выглядят поистине удивительно. Неужели наши граждане в самом деле так считают – ведь говорить об изоляции России не просто ошибочно, но и глупо. Кому выгодно внушать русским идею «мирового изгоя»? Подробности...
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«Суперуказ» Путина требует резких перемен в медицине

Своим «суперуказом» Путин поручил правительству вылечить российскую систему здравоохранения Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
«Многие страны успешно достигли аналогичных и даже более высоких показателей. Для России поставленные цели также выполнимы», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Калашников. Так он прокомментировал пункты путинского «суперуказа», посвященные мерам по резкому укреплению здоровья россиян. По его мнению, для выполнения указаний Путина правительству придется пойти на коренную медицинскую реформу. Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Незаменимых «экспертов по допингу» не бывает

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Германию потрясла новость, касающаяся чемпионата мира по футболу. Россия отказала в визе немецкому журналисту Хайо Зеппельту, прославившемуся нападками на российских спортсменов. Мотивация России проста и очевидна. Подробности...
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Изобретательность Запада в подкладывании конкурентам свиней

Сергей Худиев, публицист, богослов
Россия вовлечена в ценностный конфликт с Западом. Это пишут постоянно. Однако, если вылезти из окопа этой космической битвы добра и зла, оказывается, что причины конфликтов могут не иметь никакого отношения к ценностям. Подробности...
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«Вот за это я и ненавижу русских!»

Сергей Лукьяненко, писатель
Улетаем из Мюнхена. Подходим к паспортному контролю. Там два прохода – один общий, другой для бизнес-класса. А за разграничительной ленточкой тем временем начинает волноваться женщина. Подробности...
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          Климкин назвал Крымский мост «путем в никуда»

          15 мая 2018, 17:03

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оба конца Крымского моста «ведут в никуда».

          «Оба конца моста – это путь в никуда», – написал Климкин в Twitter.

          Он заявил, что по одну сторону моста находится «оккупированный Крым», а по вторую сторону – Россия, где могут «арестовать 1,6 тыс. человек за мирный протест».

          Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крымский мост понадобится, когда Россия будет покидать полуостров.

          Во вторник президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.


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