Минск назвал сроки подписания с Москвой соглашения о признании виз

Глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что Москва и Минск намерены подписать договор о взаимном признании виз в 2019 году.

«Президент Республики Беларусь поручил компетентным органам завершить консультации в 2018 году, чтобы выйти на подписание... в следующем году», – сказал Бегун, передает РИА «Новости».

По его словам, документ, подписанный на время ЧМ по футболу в России и Европейских игр, «будет в любом случае межправительственным соглашением». Стороны подписания будут определены после завершения внутригосударственных процедур, отметил чиновник.



Бегун отметил, что на время спортивных мероприятий свободно следовать транзитом смогут болельщики с картой болельщика. Граждане с российской визой, но без паспорта болельщика, должны будут пересекать границу через международные пункты.

«Граждане, которые имеют российскую визу, по-прежнему, по настоянию коллег из России, должны будут въезжать в Россию через пункты пропуска на государственной границе», – добавил он.

Ранее Бегун сообщал, что Белоруссия и Россия в конце мая планируют подписать так называемое усеченное соглашение о взаимном признании виз, которое будет действовать на время чемпионата мира по футболу 2018 года и II Европейских игр 2019 года.

Напомним, в январе сообщалось, что белорусская сторона передала России обновленные предложения по соглашению о взаимном признании виз. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в течение 2018 года разрешить разногласия с российской стороной в пограничной сфере.