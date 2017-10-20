Лукашенко поручил устранить разногласия с Россией в пограничных вопросах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по либерализации визового режима поручил в течение 2018 года разрешить разногласия с российской стороной в пограничной сфере.

Как передает агентство БЕЛТА, Лукашенко назвал ненормальным, когда между «братскими государствами и народами восстанавливается граница».

«Не знаю, кому это надо», – передает ТАСС слова Лукашенко.

Он подчеркнул, что правительству, МИД и другим ведомствам «необходимо решать этот вопрос, не спихивая на главу государства».

«С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, «самой странной границы в Европе». С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем на авиа- и железнодорожном», – отметил Лукашенко.

Напомним, с 1 февраля 2017 года на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией в ответ на решение Белоруссии ввести пятидневный безвизовый режим для ряда стран была установлена пограничная зона.

На заседании в Совфеде первый замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что временные пограничные посты могут установить на границе России с Белоруссией, если до марта 2018 года не произойдет переход на единую миграционную карту.