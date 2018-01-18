Белоруссия передала России новые предложения по взаимному признанию виз

Белорусская сторона передала России обновленные предложения по соглашению о взаимном признании виз, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

«Больше часа назад в Москве в МИД России состоялась встреча, в ходе которой мы передали российским коллегам обновленный проект соглашения и предложили в самое ближайшее время провести в Минске очередную встречу на экспертном уровне. Надеюсь, что она скоро состоится», – передает РИА «Новости» слова Мирончика.

Напомним, в 2017 году президент Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия подготовят соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по либерализации визового режима поручил в течение 2018 года разрешить разногласия с российской стороной в пограничной сфере.