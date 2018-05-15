Москалькова предложила готовить учителей к нападениям на школы

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила разработать систему тренингов и проводить спецзанятия для педагогов, обучая их, как действовать в случае нападения на школу.

Москалькова во вторник приняла участие в совместном заседании внутрифракционных групп «Единой России».

«Нужна система тренингов для педагогов в первую очередь. И мы просим министерство образования вместе с нашими сотрудниками - а у нас есть специальный отдел по делам семьи, детей и отцовства, есть и отдельное подразделение по образованию – разработать эти тренинги и их проводить», – передает РИА «Новости» ответ Москальковой на вопрос одного из парламентариев о том, какие меры можно было бы предпринять для минимизации угрозы нападения на школы.



Она отметила также, что, к сожалению, многие полезные вещи сегодня просто утрачены.

«Кстати, мы с вами тоже не тренируемся по гражданской обороне, мало кто знает, где убежище и как нам, взрослым, вести себя в случае угрозы терроризма», – сказала омбудсмен.



Москалькова уверена, что «нужно обязательно возродить систему подготовки, переподготовки и тренингов преподавателей».

«Какую нажать кнопку, как себя вести, какие слова нужно сказать нападающему – это все очень серьезная тема», – заявила она.

Напомним, 18 апреля в Стерлитамаке (Башкирия) ученик с ножом совершил нападение на школу. Четыре человека получили ранение и были госпитализированы.

Это не первое резонансное нападение в российских школах в 2018 году: первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек. Затем в Бурятии школьник напал на других учеников, его жертвами стали семь человек.

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