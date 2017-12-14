Тяжелые 90-е до сих пор сказываются на современных российских детях

Взгляд
18 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:52  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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Какой должна быть реакция России на американский «сумасшедший дом»

«Посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Внешняя политика США чем дальше, тем больше напоминает сумасшедший дом. Вашингтон не будет вводить против России новые санкции, поскольку о своем решении их ввести Дональд Трамп узнал из телевизора, – вот простой и наглядный пример. Как в такой ситуации Россия должна вести дела с Соединенными Штатами? Подробности...
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Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы

«Белым каскам» удалось нагнать в истории с Думой столько туману, что без ревизоров ОЗХО и ВОЗ не разберешьсяФото: Samer Bouidani/Zuma/Global Look Press
«Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин. По его мнению, Россия должна собирать показания очевидцев, шаг за шагом доказывая международному сообществу: сделанная «Белыми касками» в сирийской Думе видеозапись была всего лишь инсценировкой химической атаки. Подробности...
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Чешско-польские БМП не спасут украинскую пехоту

Из-за нехватки БМП армия использует грузовики и даже школьные автобусыФото: Vasily Fedosenko/Reuters
На Украине разгорается очередной скандал в оборонной сфере. На сей раз речь идет об остром дефиците наиболее значимых компонентов вооружения сухопутных войск – легкой бронетехнике, точнее, БМП-1. Крупную партию таких бронемашин еще советского производства согласились продать чехи, но проблему ВСУ это не решит. Эта проблема куда более сложного характера. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как Россия должна ответить на агрессию США против Сирии

Владимир Можегов, публицист
Все, что творится сегодня на Ближнем Востоке, было запрограммировано еще в 1996 году, когда ведущими неоконами именно Сирия признавалась главным врагом Израиля. В этом русле и следует рассматривать недавний удар американцев. Само выживание России требует от нас быстрого и адекватного ответа. Подробности...

Извращенная логика толерантных Нидерландов

Андрей Графов, сценарист
Нацисты хотели, чтобы евреев не было, потому что они считали их неполноценными и вредными. Современные либералы тоже хотят, чтобы евреев не было. Подробности...
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Серьезные волнения гарантируют Армении тяжелые травмирующие последствия

Андрей Бабицкий, журналист
Почему мода на все антироссийское продолжает оставаться на постсоветском пространстве устойчивым трендом, несмотря на то, что курс на евроинтеграцию никак не улучшил положения дел в выбравших его государствах? Ответ очевиден. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Тяжелые 90-е до сих пор сказываются на современных российских детях

          Башкирская школа, где произошло нападение на коррекционный класс   18 апреля 2018, 21:40
          Фото: Вадим Брайдов/ТАСС
          Текст: Виктория Федотова

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          Очередное нападение, произошедшее в одной из российских школ, вновь заставило задуматься о том, что представляют собой современные дети. Почему подобные истории регулярно повторяются и что можно сделать для того, чтобы их стало как можно меньше? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала клинический психолог Леона Овчинникова.

          Школьник из Стерлитамака напал на двух учеников и преподавательницу, после чего попытался поджечь класс информатики. В переписке с друзьями подросток заявил, что его обзывали и унижали. Юноша неоднократно заявлял о расстройстве личности и проблемах, но, по его словам, родители не хотели ему помочь. Это не первое резонансное нападение в российских школах в 2018 году: первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек. Затем в Бурятии школьник напал на других учеников, его жертвами стали семь человек.

          Пермский и башкирский школьники жаловались на трудности в семье, непонимание родителей и то, что они были изгоями в школах. Кроме того, парень из Стерлитамака, напавший на учеников школы № 1, учился в коррекционном классе и почти год говорил друзьям о том, что ему не нравится жить, чувствовал себя изгоем и не был полноценно вхож в школьный коллектив.

          Клинический психолог Леона Овчинникова рассказала корреспонденту газеты ВЗГЛЯД о том, как можно снизить высокий градус агрессии в школах и на что следует обратить внимание Министерству образования, учителям и родителям.

          ВЗГЛЯД: Что могут сделать врачи и психологи, чтобы предотвратить жестокость в школах?

          Леона Овчинникова: На мой взгляд, необходимо усилить диспансерный психоневрологический контроль за детьми и подростками. Особенно важно это в возрасте 10–15 лет. Ежегодная проверка психиатрии и неврологии детей не должна носить формальный характер: врачи должны реагировать на жалобы учителей и родителей. Последние могут говорить, мол, да, у данного ученика проблемы, девиации, которые с возрастом пройдут. Не пройдут. Очень важна обратная связь, которая идет от медицинских работников в школах, от школьных психологов, учителей, которые имеют претензии к агрессивным школьникам или к зажатым детям, которые копят в себе агрессию.

          ВЗГЛЯД: Можно ли как-то выявить на ранних стадиях потенциально опасных школьников самим учителям или родителям?

          Л.О.: В том-то и дело, что нет рецепта, это могут сделать только психологи. Приглашенные специалисты могут провести тесты в классах, это несложно, они проведут собеседования с учителями, детьми. Главное делать это систематично, только так можно увидеть всю картину целиком. После этого можно поставить детей на психологический учет и отслеживать, это депрессивный ребенок или изгой, это кропотливая работа.

          Современные школьники – дети родителей, чье детство пришлось на непростые 80–90-е. Отсюда у некоторых могут быть проблемы с культурой и непонимание того, как воспитывать детей, о чем с ними говорить и какие книги читать. Нельзя закрывать глаза на замкнутость или агрессию ребенка, иначе это может усугубить его состояние.

          Важно занимать детей. Это уже тема не врачей, а педагогов. Это важно не только в районах, но и в крупных городах. Спорт поможет направить агрессию в нужное русло. Тренер выставит условия, с которыми ребенок будет вынужден считаться. Макаренко же смог найти слова для этих вшивых беспризорников? И многие из них стали достойными людьми в результате правильного воспитания. Но тут возникает уже кадровый вопрос.

          ВЗГЛЯД: Какие шаги может предпринять государство, чтобы свести к минимуму подобные инциденты?

          Л.О.: Очень важно повысить уровень образования психологов в целом и клинических психологов в частности. Я не сноб, но раньше нас выпускали университеты, где был огромный конкурс, мы трудно учились из-за серьезной преподавательской системы и выходили «штучным товаром». Психологов было мало, но они работали качественно. А сейчас много пафоса, но факультеты психологии есть уже в «велосипедном техникуме». Они зачастую получают красивые сертификаты, но не знания.

          Кроме того, на мой взгляд, в школе должны работать не просто психологи, контролирующие учебный процесс, а клинические психологи, работающие в том числе с детскими патологическими состояниями.

          ВЗГЛЯД: Что могут сделать родители детей-агрессоров и те, чьи дети могут стать жертвами нападения?

          Л.О.: Родители, воспитавшие детей, которые нападают на сверстников, – часто сложное поколение, выросшее «без руля и без ветрил». Такие дети часто сталкиваются с агрессией дома: видят, как родители бьют животных, могут сами получить оплеуху, или отец, например, возьмет ребенка на охоту – и тот будет видеть окровавленное животное. Вся эта жестокость сказывается на ребенке, и многие родители даже не понимают, к чему они приучают детей. Это было во все времена, и сегодня ничего не изменилось. Есть и другая сторона – родители-маргиналы, им наплевать, где дети ходят и учатся.

          Тем родителям, чьи дети потенциально могут пострадать от жестокости, я могу посоветовать следующее. Если ребенок способен, хорошо учится, то надо перевести его в другую школу, если есть такая возможность. Учить такого ребенка давать сдачи – не очень продуктивно, на мой взгляд.

          ВЗГЛЯД: Можно ли свести на нет подобные трагедии в российских школах?

          Л.О.: Полностью они не исчезнут. Ведь у нас можно найти холодное оружие, травматическое оружие переделать в огнестрельное, да и самой травматикой нанести тяжелые увечья. Как с этим справиться? Дети не читают практически, детских журналов почти нет, только компьютерные игры, это не может не отражаться на психике ребенка. С экранов льется агрессия, сплошные жестокие игры и фильмы, все это дети впитывают с молоком матери. Важно усилить взаимодействие между всеми государственными институтами для заботы о детях.

          ВЗГЛЯД: Бытует мнение, что дети – очень жестокие существа. Есть ли разница в уровне жестокости сегодняшних и, например, советских детей?

          Л.О.: Дети не стали более жестокими, но сегодня поток прогресса очень агрессивно заполнил нашу жизнь. Современные дети отличаются от предыдущих поколений тем, то они познают жизнь не только опытом своим, своей семьи, книг, кино, но и с помощью современных проектов, которые очень будят агрессию, а изолировать детей невозможно. Раньше за детьми смотрели в коммуналках, секциях, во дворах, а сейчас часто дети сами по себе.


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