Молдавию наделили статусом наблюдателя ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) проголосовал за наделение Молдавии статусом наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин.

Отмечается, что соответствующее решение принято на заседании совета в узком составе, передает РИА «Новости».

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что на расширенном заседании в случае положительного решения Совета президент Молдавии Игорь Додон будет присутствовать в качестве представителя государства-наблюдателя.

В конце 2017 года Игорь Додон заявил, что обратился к председателю правления Газпрома Алексею Миллеру с просьбой предоставить Кишиневу скидку на газ в 10-15%. Отмечалось, что Додон обратился к Миллеру в связи с тем, что Молдавия подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объединения. В июле 2017 года Додон не исключил в перспективе членства Молдавии в ЕАЭС.