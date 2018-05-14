Twitter Нетаньяху «обругал» победительницу «Евровидения»

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, не желая того, назвал победительницу «Евровидения» Нетту Барзилей «коровой»: злую шутку сыграл автопереводчик.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тепло поздравил победительницу конкурса, но автопереводчик в Twitter сыграл с его постом злую шутку. Обращение к Нетте со словами «капара», что на иврите означает «дорогая, милая», на английский было переведено как «корова», передает RT со ссылкой на Euronews.

Впрочем, пользователи соцсети довольно быстро поняли, что Нетаньяху не хотел никого обидеть.

Напомним, победу в «Евровидении», которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»).