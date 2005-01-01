Центр Кудрина придумал способ сэкономить 68 млрд рублей в бюджете

Бюджетная система России могла бы экономить до 68 млрд рублей в год, если распространить на государственные закупки контрактные отношения, которые сейчас сложились между заказчиками и частным бизнесом, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого экс-главой Минфина Алексеем Кудриным.

Российский госзаказ, отмечают авторы исследования, характеризуется наряду с сегментами «бизнес для государства» и «бизнес для общества» наличием особого сегмента, в котором и заказчиком, и поставщиком выступают госорганизации – сектор «государство для государства», передает ПРАЙМ содержание доклада.

В последнем из перечисленных секторов государство в лице уполномоченных юридических лиц само у себя заказывает продукцию и само себе поставляет. Поставщиками становятся министерства, агентства, департаменты органов власти, администрации, казенные учреждения и иные заказчики.

В докладе ЦСР говорится, что если бы контрактные отношения, которые сейчас сложились между заказчиками и частным бизнесом в части конкуренции и ценовых скидок, распространить на сегмент «государство для государства», бюджет России смог бы экономить не менее 50–68 млрд рублей, или 1% от общего объема ассигнований, направляемых в госзакупки.

Также в докладе сказано, что каждый год бюджет теряет не менее 10 млрд рублей на «имитацию контрактных отношений». В ЦСР уточнили, что речь идет о проведении «квази-торгов, подготовку и размещение закупочной документации, обязательное обучение специалистов контрактных служб и членов закупочных комиссий и иные формальные расходы».

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