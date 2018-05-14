Рыбака в Крыму оштрафуют за гибель дельфина

В Крыму рыбаку грозит штраф за гибель дельфина, сообщили в региональном програнуправлении ФСБ России.

В ведомстве отметили, что к ним поступила информация о попадании в ставной невод в Балаклавской бухте черноморского дельфина. К моменту прибытия пограничников на место установленных сетей владелец избавился от неживой особи черноморской афалины, передает РИА «Новости».

В управлении ФСБ отметили, что рыбак должен был известить дежурного Росприроднадзора о животном, попавшем в сети, и передать погибшее млекопитающее на экспертизу.

Теперь нарушителю грозит штраф. Его привлекут к административной ответственности по статье 8.17. КоАП РФ.

Ранее в ведомстве заявляли, что деятельность браконьеров в Азовском море, приводящая к гибели дельфинов, будет пресекаться, это касается и украинских браконьеров.

Еще в 2015 году пограничное управление ФСБ по Крыму сообщало об участившихся случаях браконьерства у берегов полуострова со стороны граждан Украины.