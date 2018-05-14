В Израиле переименовали иерусалимский ФК в честь Трампа

Один из грандов футбола Израиля, иерусалимский «Бейтар», объявил о переименовании в знак признания заслуг президента США Дональда Трампа перед родным городом.

О переименовании в «Бейтар Трамп Иерусалим» команда сообщила в соцсетях в преддверии переноса в Иерусалим американского посольства.

«Футбольный клуб «Бейтар», будучи одним из самых заметных символов города, счастлив встречным жестом воздать должное президенту за его любовь и поддержку. Председатель и владелец Эли Табиб вместе с исполнительным директором Эли Оханой решили добавить к названию клуба имя американского президента, сотворившего историю», – передает РИА «Новости» сообщение клуба.

Таким образом «Бейтар» отметил решимость Трампа пойти напепрекор международному консенсусу и признать Иерусалим «вечной столицей Израиля».

Напомним, в декабре 2017 года Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, в которой Всемирная организация выступает против признания Иерусалима столицей Израиля в связи с решением президента США Дональда Трампа.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявил, что голосование в Генассамблее ООН не повлияет на решение Вашингтона по Иерусалиму, но скажется на отношении Штатов к ООН.