Минобороны показало работу системы контроля за испытаниями ядерного оружия

|
14 мая, понедельник | Последнее обновление — 07:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Пашинян: Отношения России и Армении будут более братскими
Разделы
Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы
Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль
Российские «Медведи» напугали американцев
Франции указали на причины «чеченского» теракта в Париже
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян
Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
Что будет, если оставить пенсионный возраст как есть?
Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
Обсуждение: 476 комментариев
День Победы пережил роковую черту
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
Обсуждение: 117 комментариев
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
«Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом
Акция «Бессмертный полк» в 2018 году прошла с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в шествиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Организаторы уточняют, что число желающих почтить память своих предков растет каждый год. На фото – акция памяти в НидерландахПодробности...
В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы
В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
В центре Рима сгорел пассажирский автобус
В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобусПодробности...
|
© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook