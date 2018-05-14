Минобороны показало работу системы контроля за испытаниями ядерного оружия

Российское военное ведомство впервые продемонстрировало работу сотрудников службы специального контроля (ССК), следящих за соблюдением другими странами международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия.

Видеоролик о работе ССК, которая в мае отмечает 60-летний юбилей, опубликован на канале Минобороны России интернет-сервиса YouTube.

Среди приоритетных задач службы – контроль сейсмической и радиационной обстановки на Земном шаре, любых ядерных происшествий, а также проведение геофизического мониторинга над территорией России, передает ТАСС

«Результаты контроля – данные о фактах и параметрах ядерных взрывов и землетрясений, радиоактивном заражении окружающего пространства – представляются службой специального контроля в Национальный центр управления обороной России и другие органы военного и государственного управления», – отметили в военном ведомстве.

Напомним, в минувшую пятницу начальник Службы специального контроля (ССК) Минобороны полковник Игорь Токарев сообщил, что российские военные специалисты зафиксировали попытки Запада скрыть испытания ядерного оружия.