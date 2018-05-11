Минобороны заметило совершенствование Западом разработок для сокрытия ядерных испытаний

Российские военные специалисты в области контроля за ядерными испытаниями отмечают наличие за рубежом совершенствуемых разработок с целью сокрытия ядерных взрывов, поэтому в России развиваются новые методы отслеживания таких событий, сообщил начальник Службы специального контроля (ССК) Минобороны полковник Игорь Токарев.

По словам Токарева, в соответствии с Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой ядерные страны стали проводить только подземные взрывы, которые можно обнаружить лишь средствами сейсмического мониторинга.

«Скрытно провести такие испытания технически проще, и разработки в этом направлении имеются и совершенствуются», – передает РИА «Новости» слова Токарева.



По словам полковника, используются такие возможности, как максимально возможное снижение мощности ядерных зарядов, что с повышением точности их доставки не влияет на их боевую эффективность, а также проведение испытаний в геологических породах, снижающих интенсивность образования сейсмических волн. Применяется также увеличение глубины закладки заряда для исключения возможности выброса радиоактивных продуктов.



«Также испытания могут проводиться в сейсмически активных районах, где на фоне естественных тектонических процессов (землетрясений, извержений вулканов) распознание природы сейсмического источника (его идентификация) становится сложнейшей научно-практической задачей, которая решается специалистами Службы, обладающими уникальными знаниями и опытом», – сказал Токарев.



По его слвоам, совершенствование научных методов контроля за ядерными испытаниями проводится силами Научно-исследовательского центра специального контроля. Кроме того, развиваются новые методы контроля любой ядерной деятельности.



Напомним, в августе 2016 года Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) официально санкционировало начало технологической подготовки к производству модернизированной ядерной бомбы B61-12.