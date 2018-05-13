Американец пытал себя водой в поддержку Кровавой Джины

Бывший американский военнослужащий и боец UFC Тим Кеннеди снял видеоролик, в котором подверг себя пыткам водой, чтобы поддержать кандидата на пост директора Центрального разведуправления США Джину Хаспел.

Кеннеди разместил в Twitter 41-минутный видеоролик, на котором его подвергают имитации утопления, заливая воду в рот и нос и задавая различные вопросы. Сам автор ролика рассказал, что повергался «пыткам» на протяжении 45 минут, его поливали водой от 10 секунд до минуты.

We did this yesterday for almost 45 minutes. The average pour was anywhere from 10 to 60 sec. You can try to hold your breath but the water pools at the back of your sinuses running down your eyes and nose. Plain and simple. It’s not torture. #CIA #GinaHaspel #waterboarding pic.twitter.com/XtFLYoUgsw — Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) 12 мая 2018 г.

«Можно попытаться задержать дыхание, но вода скапливается в носовых пазухах и течет по глазам и носу. Вот и все. Это не пытка», – заключил он.

Кеннеди заверил, что его действия не являются попыткой продемонстрировать показную храбрость, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.

По словам Кеннеди, он пошел на это, чтобы доказать, что данный процесс не является пыткой и, следовательно, претензии правозащитников к Хаспел ничем не обоснованы. Хаспел он назвал «героиней».

Напомним, кандидатуру Хаспел, которую также называют Кровавой Джиной, на пост главы ЦРУ предложил американский президент Дональд Трамп. Если Сенат утвердит ее на этом посту, Хаспел станет первой женщиной – директором Центрального разведуправления США.