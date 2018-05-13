Украинская детская футбольная команда попала в крупное ДТП в Белоруссии

Детская футбольная команда с Украины попала в ДТП под белорусским Каменцом (Брестская область), один ребенок погиб, сообщила пресс-служба белорусского министерства здравоохранения.

«Бригады белорусских врачей из Минска и Бреста выехали сегодня утром в Каменецкий район для оказания помощи детям, пострадавшим в аварии на трассе Каменец – Шерешево – Свислочь. По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Один ребенок погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы и были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу.

Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, переломы и вывихи. Одного ребенка пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Каменец из Бреста прибыла бригада медиков, в том числе нейрохирург, травматолог, реаниматолог, из Минска прибыли детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог.

Аварии произошла около 7.00 в воскресенье на 54-м км автодороги Р-98 Каменец – Шерешево – Свислочь возле деревни Мартынюки. Водитель 1976 года рождения, гражданин Украины, управляя автомобилем марки Renault Master, совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор» под управлением 48-летнего местного жителя. Погибший ребенок – 2005 года рождения, гражданин Украины.

Команда ехала из Варшавы в Киев через Белоруссию.