В Подмосковье из-за лося погибли три человека

Выбежавший на трассу лось спровоцировал ДТП в Подмосковье, погибли три человека, сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

Трагедия произошла в субботу в 23.00 на150 километре Минского шоссе в Можайске. Из-за выбежавшего на трассу лося столкнулись Skoda и Ford, сообщает «Российская газета».

Погибли три человека, еще двое пострадали.