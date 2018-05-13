Орбиту МКС подняли на 600 метров

Среднюю высоту орбиты полета МКС подняли на 600 метров, сообщает Центр управления полетами.

Орбиту МКС подняли с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-08», двигатели работали в течение 172 секунд, передает ТАСС.

Теперь средняя высота орбиты составляет 404,7 км, ее коррекция потребовалась, чтобы создать условия для замены экипажа – на 3 июня запланировано возвращение на Землю Антона Шкаплерова, Скотта Тингла и Норисигэ Канаи на корабле «Союз МС-07»; 6 июня ожидается запуск «Союза МС-09» с экипажем новой экспедиции.

Кроме того, коррекцию осуществили для проведения 16 мая выхода в открытый космос по американской программе.