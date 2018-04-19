Длительность экспедиций на МКС запланировали увеличить

Госкорпорация Роскосмос планирует увеличить длительность экспедиций на Международную космическую станцию (МКС) до 200 суток, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«В 2016–2017 годах у нас корабли, бывало, летали по 120-130 суток при том, что они имеют возможность летать до 200 суток (в составе станции – прим. ВЗГЛЯД). Мы сейчас пытаемся больше использовать эту программу, чтобы дать экипажу больше возможностей и делать меньше «дырок» между полетами, чтобы увеличить использование станции», – передает РИА «Новости» слова Крикалева.

Он подчеркнул, что это пока лишь предложения Роскосмоса.

«Сейчас нет окончательной программы. Проектов существует несколько. Общий принцип, что мы увеличиваем длительность экспедиций», – сказал он.



Он отметил, что изменения программы не затронут июньский пуск, а осенние запуски сдвинутся на месяц.



«Очередной пуск, как и планировалось, намечен на июнь. Что касается следующих, то сентябрьский пуск «уплыл» на октябрь, октябрьский – «уплыл» на декабрь», – сказал представитель Роскосмоса.

Напомним, 5 апреля два высокопоставленных источника в ракетно-космической отрасли сообщили, что Роскосмос предложил НАСА продлить на месяц длительность текущей экспедиции на борту Международной космической станции (МКС) и всех планируемых на 2018 год полетов, что повлечет перенос осенних запусков на орбиту.