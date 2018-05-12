Россия победила Швейцарию на ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты одержали победу над соперниками из Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Игра завершилась со счетом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2). За российскую команду шайбы забросили нападающие Кирилл Капризов, Евгений Дадонов и Михаил Григоренко, а также защитник Никита Нестеров. В сборной Швейцарии отличились Рамон Унтерзандер, Свен Андригетто и Гаэтан Хас.

Обе команды провели по пять встреч. Россия выиграла в четырех из них, Швейцария – в трех, пишет «Чемпионат».

Россия остается на втором месте в группе A (13 баллов), теперь она уступает лидеру, команде Швеции, один балл, передает РИА «Новости».