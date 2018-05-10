Сборная России потерпела первое поражение на ЧМ по хоккею

Матч чемпионата мира по хоккею между командами России и Чехии завершился победой чехов в овертайме.

В основное время команды забросили по три шайбы. В составе российской сборной отличились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов, в составе сборной Чехии – Давид Крейчи, Дмитрий Яшкин и Давид Пастрняк. Последний также забил в овертайме, пишет «Советский спорт».

Напомним, за три предыдущих матча ни французы, ни австрийцы, ни белорусы не смогли поразить ворота россиян, все матчи заканчивались победой сборной России (7:0, 7:0, 6:0).

Россия с 10 баллами занимает второе место в Группе А, уступая два очка сборной Швеции.