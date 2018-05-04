Россияне разгромили команду Франции на старте ЧМ по хоккею в Дании

Хоккеисты сборной России стартовали на проходящем в Дании чемпионате мира с крупной победы над командой Франции.

Как сообщает РИА «Новости», встреча группы А, прошедшая в пятницу в Копенгагене, завершилась со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) в пользу россиян.

Отмечается, что учитывая качество льда, игроки явно получили установку решить исход встречи в самом начале. Французы держались всего семь минут, а на восьмой Кирилл Капризов распечатал ворота «трехцветных» после паса Евгения Дадонова.

Стартовые полпериода на чемпионате мира российская сборная провела на кураже, не оставив французам шанса. Завершил этот отрезок гол Дадонова, получившего «ответку» от Капризова.

В целом, как отмечает агентство, «и сборная России после третьей шайбы выключилась, да и лед ничего интересного показать не позволял».

«Игра чем-то напоминала какой-нибудь летний предсезонный турнир вроде Мемориала Ромазана. Где одни не могут ничего показать, а другие – не хотят. Вопрос был в итоговом счете, и сборная России все же довела дело до разгрома», – отмечается в публикации.

В третьем периоде на арене звучала песня «Party like a russian» Робби Уильямса.

В следующем матче ЧМ россияне выйдут на лед 6 мая вместе с командой Австрии.

Отмечается, что из-за эпидемии свинки среди российских хоккеистов в группе риска был чуть ли не каждый второй кандидат в сборную. Кто-то в итоге отсеялся, кто-то переболел и восстановился, чей-то иммунитет оказался сильнее.

В итоге у сборной России практически полноценный состав – два вратаря, семь защитников и 12 нападающих.

Напомним, в начале мая штаб сборной России озвучил состав национальной команды, которая отправится на чемпионат мира по хоккею в Данию.