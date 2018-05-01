Назван состав сборной России на ЧМ-2018 по хоккею

Штаб сборной России озвучил состав национальной команды, которая отправится на чемпионат мира по хоккею в Данию.

Всего в состав вошло 26 хоккеистов, шесть из которых представляют НХЛ, сообщается на сайте ФХР.

В сборную вызваны три вратаря, среди которых Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестеркин (СКА). Защитников на ЧМ будет восемь: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).

Также тренерский штаб сборной вызвал 15 нападающих. Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба - «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс») и Никита Сошников («Сент-Луис») прибыли в расположение сборной из НХЛ. Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Алексей Бывальцев («Амур») и Илья Михеев («Авангард») представят на чемпионате мира КХЛ.



82-й по счету ЧМ по хоккею впервые пройдет в Дании с 4 по 20 мая.