Россия всухую разгромила Белоруссию на ЧМ по хоккею

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7 мая, понедельник | Последнее обновление — 20:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Норвегия отказалась реагировать на претензии Украины из-за карты с российским Крымом
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко
Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России
У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости
Американских учителей заменили гастарбайтерами
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Игры казаков и разбойников в автозаках
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отроки Навального в глаза не видели советской школы, но они ведут себя как усердные пионеры и октябрята, не пропустившие ни одной политинформации. Подробности...
Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Я спросила, знает ли она, что такое блокада Ленинграда, Курская битва, Сталинград. Она слышала только последнее название и в несколько неожиданной связи: «Кажется, там вас и освободили американцы?..» Подробности...
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Дудю и Собчак не даёт покоя звание «лучшего интервьюера»
Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Юрий Дудь – символ передовой хайп-журналистики, звезда «Ютуба», и Ксения Собчак, недавний кандидат в президенты, также журналистике не чуждый, подвергли ироническим комплиментам материал канала «Культура» почти месячной давности. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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У российского президента появился российский лимузин
Установившаяся после распада СССР традиция использовать в качестве представительского автомобиля машину зарубежного производства наконец-то прервана. Президент России пересел в лимузин отечественного производстваПодробности...
Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России
В Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Высший государственный пост российский лидер занимает уже в четвертый раз. Победу на выборах Путин одержал с рекордной поддержкойПодробности...
В городах России состоялись первомайские манифестации
В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»Подробности...
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