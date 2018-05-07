Россия всухую разгромила Белоруссию на ЧМ по хоккею

Сборная России победила команду Белоруссии со счетом 6:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Шайбы забросили Павел Дацюк (6-я и 40-я минуты), Максим Шалунов (26), Илья Каблуков (30), Максим Мамин (46) и Кирилл Капризов (48), передает ТАСС.

Сборная России пока не пропустила ни одной шайбы на чемпионате, оставаясь единственной сборной с подобным показателем. Во втором туре группового этапа россияне одержали победу со счетом 7:0 над Австрией, а в своем первом матче с таким же счетом обыграли Францию.

Российская команда занимает первое место в группе А с девятью очками. В следующем матче, который пройдет 10 мая, сборная России сыграет с командой Чехии.