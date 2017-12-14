Сборная России на ЧМ по хоккею снова победила со счетом 7:0

Хоккеисты сборной России во втором туре группового этапа чемпионата мира в Дании снова одержали победу со счетом 7:0, на этот раз обыграв австрийцев.

В первом и втором периодах российские хоккеисты забрасывали по три шайбы, в третьем – еще одну. Отличились Михаил Григоренко (10-я и 24-я минуты), Артем Анисимов (12), Александр Барабанов (14), Кирилл Капризов (30), Максим Мамин (38) и Илья Михеев (54), передает РИА «Новости».

В первом туре чемпионата мира россияне также победили со счетом 7:0, обыграв французскую сборную. В понедельник сборной России предстоит игра с белорусской сборной.