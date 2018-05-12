Глава СБУ раскритиковал планы сокращения бюджета службы

Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сказал, что отрицательно относится к планам по сокращению бюджета организации.

«Отрицательно. Потому что не могу сказать, что сотрудники службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу», – сказал Грицак в интервью телеканалу «112 Украина», передает RT.

Он отметил, что значительная часть бюджета идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ, а на развитие организации денег нет.

«Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих», – сказал он.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил СМИ, что нужно урезать расходы на генеральную прокуратуру и СБУ.