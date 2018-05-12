«Краснодар» стал победителем молодежного первенства России по футболу

Футболисты «Краснодара» впервые в истории клуба стали чемпионами турнира, одержав победу над казанским «Рубином» в заключительном 30-м туре молодежного первенства России.

Турнир пошел в субботу в Краснодаре. Он завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля, передает РИА «Новости».

«Краснодару» удалось набрать 69 очков и стать недосягаемым для своих ближайших преследователей – московского ЦСКА.