Госдеп опроверг данные о помощи КНДР от США после денуклеаризации

Американская администрация не собирается предоставлять экономическую помощь КНДР после денуклеаризации, сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Науэрт написала в Twitter, что «если КНДР денуклеаризируется, у них может быть лучшее будущее, которое будет включать международную торговлю и гостей со всего мира».

Misleading headline. If #DPRK denuclearizes, they could have a brighter future one day, which could include international trade, investment and visitors from around the world. @statedept https://t.co/qYoAKcSMg1 — Heather Nauert (@statedeptspox) 12 мая 2018 г.

К записи она прикрепила ссылку на материал телеканала Fox News, в котором рассказывается о якобы гарантированной помощи Северной Корее со стороны Вашингтона, отметив, что заголовок статьи («Помпео сказал, что если КНДР откажется от ядерного оружия, то США предоставят экономическую помощь») «вводит в заблуждение».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если КНДР будет «решительно» проводить денуклеаризацию, то «США будут готовы работать с Северной Кореей, дабы обеспечить процветание на одном уровне» с «южнокорейскими друзьями».