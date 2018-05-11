Власти Кубани скорректировали стратегию развития региона с учетом «суперуказа» Путина

Руководство Краснодарского края скорректировало стратегию развития региона до 2030 года, опираясь на «суперуказ» президента, доложил главе государства Владимиру Путину губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Исходя из этого («суперуказа»), мы скорректировали стратегию развития края, это так называемая «Стратегия 2030», до 2030 года», – отметил губернатор, передает ТАСС.

По его словам, для выполнения поручений, данных в указе, необходим финансовый ресурс. «Сегодня ВРП (валовой региональный продукт) края в среднем по итогам прошлого года увеличился на 2,3%, – констатировал Кондратьев. – Исходя из тех задач, которые сегодня уже вы поставили в рамках указа, мы должны ВРП увеличить не на проценты, а в два раза».

«Сегодня у нас ВРП - 2 триллиона 300 миллиардов. Значит, чтобы максимально выполнить указы, он должен быть 4 триллиона 500 миллиардов как минимум», – добавил он.

По оценкам главы региона, рост экономики края должен составлять по 4% в год, объем промышленной продукции нужно увеличить как минимум в два раза, производительность труда - в 2,5 раза. Бюджет региона должен достигнуть примерно 600 млрд рублей. «Хочу Вас заверить, исходя из того, что сегодня экономика региона чувствует себя очень хорошо, мы все поручения выполним», – подчеркнул Кондратьев.

По его словам, для Кубани «принципиально важно сохранить динамику, которую сегодня сельское хозяйство, агропромышленный комплекс набрал». Глава региона назвал майский указ Путина своевременным и необходимым документом. «Народ его очень ждал и очень надеется, что он будет реализован», – констатировал он.

Путин попросил главу региона также доложить ему об использовании на Кубани водных биоресурсов, а также о развитии сельского хозяйства и сельхозкооперации.

В четверг глава правительства Дмитрий Медведев на совещании по реализации «суперуказа» президента Владимира Путина заявил, что реализация указа президента о национальных целях до 2024 года потребует аккуратных взвешенных решений, законотворческой работы и учета всех рисков.