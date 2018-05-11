В Черкассах выявили «более пяти факторов» массового отравления детей

Следствие обнаружило более пяти факторов, которые могли привести к отравлению школьников в украинских Черкассах, заявил руководитель киевского управления госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан.

«На сегодняшний день еще идет следствие и изучается более пяти факторов, которые могли бы повлиять на воздух в закрытых помещений и на здоровье детей», – сказал Рубан, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию «Голос UA».

Напомним, во вторник 17 детей потеряли сознание на школьной линейке. Позже число пострадавших выросло до 58 человек. Первоначальный анализ не выявил на месте происшествия следов сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов и ядовитых веществ. Президент Петр Порошенко поручил принять все меры для установления причины отравления.