Путин и Эрдоган назвали ошибкой выход США из ядерной сделки с Ираном

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по инициативе турецкой стороны, сообщает Кремль.

Как сообщается на сайте Кремля, Эрдоган «тепло поздравил» Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и со вступлением в должность президента России.

Стороны подчеркнули, что соглашение с Ираном по атому «имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности, а также для режима глобального нераспространения». Москва и Анкара намерены сотрудничать «с другими участниками плана действий», а также координировать «шаги в данном контексте».

Путин и Эрдоган обсудили «вопросы сирийского урегулирования и реализации ключевых двусторонних проектов».

Источник РИА «Новости» в администрации президента Турции сообщил, что «оба лидера, указали на ошибочность» решения США выйти из ядерной сделки с Ираном. Путин и Эрдоган считают, что «совместный план действий является дипломатическим успехом, который необходимо сохранять».

Кроме того, лидеры России и Турции выразили обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Сирии в последние дни.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Тегераном по ядерной программе, достигнутого в 2015 году шестеркой международных посредников. Также Трамп заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутого соглашения.