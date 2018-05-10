Из южных предместий Дамаска вывезли последнюю группу боевиков

Последняя группа террористов и членов их семей выехала из южного пригорода Дамаска на север Сирии, сообщает агентство САНА.

Отмечается что поселения Ялда, Бабиля и Бейт-Сахм полностью освобождены от террористов после последнего вывода непримеренных боевиков и членов их семей на север Сирии, передает РИА «Новости».

В начале мая российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии согласно достигнутым договоренностям начал вывод боевиков из населенных пунктов, расположенных к югу от центра Дамаска.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему излишне либеральное отношение к боевикам ведет Сирию к распаду.