Уволился глава производящего двигатели для ракет «Союз» завода

Директор Воронежского механического завода Игорь Мочалин покинет свой пост 11 мая, сообщил источник на предприятии.

«Сегодня у Игоря Мочалина последний рабочий день, с завтрашнего дня он не работает. Он увольняется по собственному желанию», – сказал сотрудник завода, передает РИА «Новости».

Пост директора Мочалин он занял в марте 2017 года, сменив на этом посту Алексея Уварова.

Воронежский механический завод производит продукцию для различных отраслей промышленности, основой предприятия является изготовление ракетных двигателей на жидком топливе.

На предприятии были произведены двигатели для космических ракет-носителей «Союз», «Союз-ТМ», «Прогресс», «Протон», долговременных орбитальных станций «Салют», «Мир» и уникального комплекса «Энергия-Буран». Сейчас завод осваивает производство узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь».