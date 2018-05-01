В родном для Telegram Петербурге в защиту мессенджера вышли менее тысячи человек

В марше за свободный интернет, против Роскомнадзора и блокировки Telegram в Санкт-Петербурге – городе, где началась работа над этим мессенджером, – приняли участие около 930 человек, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания moika78.ru, в марше принимают участие 930 человек. В частности, примерно 500 человек идут маршем на Садовую улицу. Участники скандируют «Свободному городу – свободный интернет!».

Основатель Telegram Павел Дуров накануне призвал жителей Северной столицы выйти на митинг, подчеркнув, что Петербург – это «родной город для большинства участников» команды, работавшей над созданием мессенджера. «В 2012-м именно в Петербурге была начата работа над Telegram, и мы гордимся тем, что сегодня Telegram используется миллионами петербуржцев», – приводит слова Дурова газета «Ведомости».

Марш начался на Лиговском проспекте, где обычно формируется «хвост» первомайской колонны, и дошел до Марсового поля.

Ранее во вторник сообщалось, что митингующие в поддержку Telegram в Санкт-Петербурге «канонизировали» Павла Дурова – один из манифестантов вышел с иконой основателя Telegram в руках.

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что санкционированный митинг в Москве в защиту мессенджера Telegram собрал всего 7,5 тысяч человек, хотя в его поддержку высказывались Павел Дуров, Алексей Навальный и Сергей Удальцов.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.