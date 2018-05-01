Пентагон опроверг обещания Трампа вывести войска США из Сирии после разгрома ИГ

США не хотят выводить войска из Сирии до того, как «дипломаты выиграют мир», заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Чего мы не хотим, так это, будучи на пороге победы на поле боя – в плане уничтожения физического «халифата», географического «халифата», – просто уходить до того, как дипломаты выиграли мир», – приводит его слова ТАСС.

Руководитель военного ведомства США заявил, что «сначала одерживаешь победу в войне, а затем выигрываешь мир».

Мэттис назвал кризис в Сирии «самой сложной ситуацией в сфере безопасности, боевой ситуацией», с которой ему приходилось иметь дело.

Он подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры со всеми странами региона по вопросу ввода их войск на территорию Сирии. По его словам, это должно помочь «сделать стабильность реальностью».

По мнению США, Тегеран «не делает ничего, что отвечало бы всем интересам сирийского народа». Действиями Ирана вызывают беспокойство «почти у всех стран региона», сказал министр обороны США.