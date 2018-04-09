Лавров: Россия никогда не прогнется под ультиматумы

Язык ультиматумов – это не то, как нужно разговаривать с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече российскими дипломатами, высланными из ряда западных стран.

«Вы знаете, что мы, разумеется, ответим адекватно», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров пообещал, что Россия «не будет никогда прогибаться под ультиматумы». «Это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией», – подчеркнул министр.

Напомним, в конце марта о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС и другие государства на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН.