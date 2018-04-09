«РусАл» пообещал «прорваться»

Российская алюминиевая компания «РусАл» признала, что все стало «сложно» после попадания под американские санкции, но пообещала «прорваться» и преодолеть непростую ситуацию.

«У нас все непросто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте», – говорится в сообщении компании в Facebook.

«Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся», – добавляет «РусАл».

В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.

Попавшие под новые американские санкции российские бизнесмены за полдня в понедельник в общей сложности потеряли 3,3 млрд долларов. Наибольшее падение – у Олега Дерипаски, которому подконтрольны En+ Group, «РусАл» и «Группа ГАЗ». Бумаги En+ Group рухнули в цене на 41%, акции «РусАла» обвалились на 46,9%. Досталось и Сбербанку с ВТБ.

Санкции против Дерипаски подорвали доверие ко всем российским ценным бумагам. Bloomberg пишет о том, что инвесторы, вовлеченные в «рыночную кровавую бойню» вокруг российских компаний, находятся в состоянии паники и задаются вопросом, существуют ли безопасные ценные бумаги.