В Кремле ответили на вопрос о компенсациях России за «дело Скрипаля»

Москва не обсуждает с Лондоном вопрос компенсации с британской стороны ущерба, который понесла Россия в связи с обвинениями вокруг «отравления» нервно-паралитическим веществом Сергея и Юлии Скрипалей, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никакое возмещение ущерба не обсуждается с британской стороной», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что в целом наблюдается «дефицит общения» между Москвой и Лондоном. «Можно было бы обсуждать хоть какие-то субстантивные вопросы, но этого вопроса на повестке дня нет», – добавил Песков.

Так он ответил на вопрос о том, обсуждается ли между Москвой и Лондоном вопрос компенсации со стороны Великобритании за действия, последовавшие после инцидента в Солсбери.

Мнения о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля», однако президент Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Россия не требует от Британии извинений.