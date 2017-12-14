В Аргентине разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

В аргентинской провинции Ла-Пампа разбился небольшой легкомоторный самолет американского производства Piper PA-34 Seneca, обломки которого были найдены в труднодоступном районе страны, сообщил Совет по расследованию авиаинцидентов.

По данным Совета, в момент крушения на борту находился пилот и четверо пассажиров, все они погибли, передает ТАСС.

Специалисты уже выехали на место происшествия. Причины катастрофы пока не установлены.

Piper PA-34 Seneca – американский легкий самолет общего назначения. Серийно производится компанией Piper Aircraft c 1971 года, а также по лицензии – предприятиями Chincul, Embraer, PZL. Всего построено более 5 тыс. единиц.

Наибольшая длина самолета достигает 8,72 м, размах крыла – 11,86 м, высота – 3,02 максимальный взлетный вес – 2155 кг, крейсерская скорость – 348 км/ч, дальность полета – до 1600 км, практический потолок: 7 тыс. 620 м.

Напомним, в начале апреля в Ставропольском крае легкомоторный самолет вынужденно сел в поле, получив серьезные повреждения.