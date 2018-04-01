Легкомоторный самолет на Ставрополье аварийно приземлился в поле

В воскресенье легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в поле в Ставропольском крае, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По уточненной информации, легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в поле, в результате чего получил повреждения крыльев», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. К месту посадки самолета прибыли сотрудники полиции.

Как уточняет ТАСС, посадка была осуществлена в поле у автодороги Ставрополь – Изобильный.

В феврале сообщалось, что два пилота погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Томской области.