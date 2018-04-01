Легкомоторный самолет на Ставрополье аварийно приземлился в поле

Взгляд
1 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:44  |  vz.ru
Разделы

Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
Перейти а раздел…

Британия незаконно вторглась на территорию России

Британия назвала досмотр российского борта обычной процедуройФото: Maxim Shemetov/Reuters
МИД России счел провокацией досмотр аэрофлотовского самолета в лондонском аэропорту. Российский Минтранс пригрозил зеркальным ответом Великобритании, то есть досмотром британских бортов. Объяснений такого некорректного поведения от Лондона пришлось добиваться почти сутки, но последовавшее все-таки в субботу официальное заявление МИД Британии выглядит крайне неубедительно. Подробности...
Перейти а раздел…

Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»

«Зашли китайцы и заполнили весь паром», – обычная ситуация на БайкалеФото: Damir Sagolj/Reuters
«В прошлом году у нас в Ольхонском районе было 800 тысяч туристов, большинство – китайцы. Для сравнения: население Иркутска – 640 тысяч», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Госдумы Антон Романов. Вместо того чтобы радоваться наплыву гостей из Поднебесной, местные туроператоры призвали закрыть Байкал для иностранцев на месяцы «высокого сезона». Чем вызвано это, казалось бы, нелогичное требование? Подробности...
Перейти а раздел…

Социалистическая революция негров едва не привела к распаду США

Негритянская Новая Африка должна была стать не просто республикой, а социалистической республикойФото: AP/ТАСС
Полвека назад США столкнулись с политическим кризисом, в сравнении с которым даже «перестройка» выглядит не столь впечатляюще. Тогда чернокожие объявили себя отдельной нацией, имеющей право на самоопределение в соответствии с уставом ООН. От США должна была отколоться новая Республика Новой Африки. И откололась бы, если бы не мощь тайных программ ФБР. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
Обсуждение: 84 комментария

Не слушайте байки про инвестиционный климат

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
Обсуждение: 104 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

        Главе Китая разрешили править бессрочно. В России, как и в США, занимать должность президента можно только два срока подряд. Нужны ли подобные ограничения для лидера страны?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Британские СМИ узнали, что Скрипалей отравили российской гречкой
          Востриков простил Цивилева за фразу о «пиаре на трагедии»Заявлено о крушении российско-американских отношенийГермания признала неспособность Tornado выполнять задачи НАТОПорошенко попросил украинских силовиков «не жалеть патронов»
          Захарова назвала «голубую мечту» ЗападаИзменились сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»Львовские радикалы подожгли польский автобусВ Бахрейне нашли самое крупное за 86 лет месторождение нефти
          Нетаньяху и Эрдоган поругались из-за критики «самой высокоморальной армии мира»Британские СМИ сочли вопросы российского МИД «циничными»Чехия связала выдачу «хакера» Никулина Вашингтону с компроматом на ТрампаУкраинского морпеха осудили за убийство активиста «Правого сектора» в парикмахерской

          Главная тема


          Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»

          «новая холодная война»


          Экс-посол Британии предложил неожиданную версию отравления Скрипаля

          перемирие в Донбассе


          Порошенко рассказал жителям Волновахи, как «дожал» Путина

          Воздействие «Кулачка»


          Поветкин нокаутировал британца Прайса (видео)

          расклад сил


          Бросок «Сармата» превратился в ассиметричный ответ на демарш Запада

          конфликт с Западом


          Почему Китай не встает на сторону России в деле Скрипаля

          4 на 4


          Москва определилась с ответными мерами для Германии

          «порождает ненависть»


          Русские в США почувствовали дискриминацию

          пожизненно лишенная прав


          Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве

          «западноукраинский сепаратизм»


          Александр Чаленко: Идею перевода украинской мовы на латиницу лично я поддерживаю двумя руками

          Борис Джонсон и Достоевский


          Лев Пирогов: Съел, дурацкий русский? Ядерный двигатель у него… А вот световой меч – не хочешь?

          «наши западные партнеры»


          Ирина Алкснис: Кадровая деградация дошла до такой степени, что система стала невменяема

          на ваш взгляд


          Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?

          Легкомоторный самолет на Ставрополье аварийно приземлился в поле

          1 апреля 2018, 17:26

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          В воскресенье легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в поле в Ставропольском крае, сообщили в ГУ МЧС по региону.

          «По уточненной информации, легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в поле, в результате чего получил повреждения крыльев», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

          Уточняется, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. К месту посадки самолета прибыли сотрудники полиции.

          Как уточняет ТАСС, посадка была осуществлена в поле у автодороги Ставрополь – Изобильный.

          В феврале сообщалось, что два пилота погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Томской области.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............