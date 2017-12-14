Орбан объявил о победе правящей коалиции на парламентских выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии и председатель партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан объявил о победе правящей коалиции на парламентских выборах.

«Мы выиграли. Высокая явка отбросила всякие сомнения [в победе]». – заявил Орбан, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В Национальном избирательном комитете Венгрии подтвердили, что после подсчета 80,76% голосов на выборах в Государственное собрание (парламент) лидирует правящая коалиция из партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» во главе с Орбаном и Христианско-демократической народной партии, которая получает конституционное большинство в парламенте в две трети голосов (133 из 199 депутатских мандатов).

Тем временем председатель движения «За лучшую Венгрию» («Йоббик») Габор Вона, которое по итогам голосования в Государственное собрание Венгрии занимает второе место с результатом 19,99% голосов (26 мандатов), заявил об уходе в отставку из-за проигрыша на выборах, сообщает MTI.

На третьем месте, по данным Национального избирательного комитета Венгрии, блок Венгерской социалистической партии и «Диалога во имя Венгрии» с показателем 11,85% (20 мандатов). Партия «Политика может быть иной» занимает четвертое место с 6,47% (8 мандатов), затем идет партия «Демократическая коалиция» – 5,32% (9 мандатов).

Напомним, в прошлом году глава МИД Венгрии назвал санкции против России провалом ЕС, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным оценил ущерб экономик двух стран от санкций в 6,5 млрд долларов.