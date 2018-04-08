Генконсул США выдержал Великий пост и восхитился россиянами

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс выдержал весь Великий пост и рассказал, что восхищается россиянами, которые делают это каждый год.

«Это был очень непростой опыт, и я не могу не восхищаться россиянами, которые выдерживают пост каждый год. Однако это и очень полезный опыт. Отказ от многих вещей, которые ты так любишь, помогает по-новому понять и оценить, как много прекрасного дается тебе в обычные дни», – приводятся слова Кийса в Facebook генконсульства во Владивостоке.

Он заявил, что пост позволил ему поразмышлять о жизни и о том, чего он хочет добиться в России в качестве дипломата. Также Кийс рассказал, что отметит Пасху с жителями Владивостока, и поблагодарил тех россиян, которые поддерживали его во время поста.

«Это на самом деле уникальный опыт, за который я очень благодарен», – заявил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой.

Напомним, в январе посол США в России Джон Хантсман в честь Крещения искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье на реке Истра.