Экс-президент Бразилии сдался властям

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вышел из здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где укрывался среди сторонников последние два дня, после чего сдался властям, сообщает портал Folha de Sao Paolo.

Покинув здание профсоюза металлургов, да Силва добровольно сел в машину федеральной полиции, передает РИА «Новости».

Полицейский кортеж с бывшем президентом Бразилии направился в аэропорт Сан-Паулу Конгоньяс, откуда да Силва должен вылететь на в Куритибу для отбытия наказания, сообщает местный телеканал Globo.

Вдоль пути следования кортежа стоят люди, которые приветствуют бывшего лидера Бразилии. По последним данным соцопросов, именно да Силва занимает первое место в предпочтениях избирателей перед октябрьскими выборами президента страны, однако, находясь в тюрьме, он не сможет выдвинуть свою кандидатуру.

Накануне Федеральный верховный суд Бразилии отклонил иск защиты политика, лишив его последней возможности обжаловать свой арест.

В июле прошлого года экс-президент Бразилии был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Позднее судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание политику 12 лет и одного месяца тюрьмы.