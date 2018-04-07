Экс-президент Бразилии вышел из укрытия ради памяти супруги

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу покинул свое укрытие в здании профсоюза металлургов в Сан-Бернарду-ду-Кампу, чтобы принять участие в церемонии в память о Марисе Летисии, его покойной супруги.

Как сообщает канал Globo, акция проходит на площади рядом со зданием профсоюза. Сам Лула находится в машине звукового сопровождения, передает РИА «Новости».

Между тем, Федеральный верховный суд (высшая судебная инстанция) Бразилии отклонил в субботу иск защиты экс-президента страны, передает ТАСС.

У бывшего главы государства не осталось других возможностей для обжалования ордера на свой арест.

Накануне сообщалось, что Луис Инасиу Лула да Силва, приговоренный к 12 годам тюрьмы, отказался добровольно сдаться властям.