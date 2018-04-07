Саакашвили устроился на работу

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что нашел новую работу.

«Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями», – сообщил он на своей странице в Facebook.

Саакашвили отметил, что коллектив Академии «очень классный». «Меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями», – отметил экс-президент Грузии.

При этом политик выразил надежду на то, что долго ему не придется заниматься чтением лекций и его опыт пригодится для других целей: «для отстранения олигархов от власти и реальной реформации».

Напомним, государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Несмотря на это, Саакашвили заявлял о намерении вернуться на Украину.