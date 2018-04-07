Блогеры показали сеть подземных тоннелей в Восточной Гуте

В Сети опубликовали видеозапись огромной сети подземных ходов в районах Кафр Батна и Джобар в пригороде Дамаска Восточная Гута.

Как отмечает Telegram-канал Directorate 4, подземные ходы не только связывали различные районы Восточной Гуты между собой, но и служили укрытием от авиации сирийских правительственных войск.

Под землей располагались командные пункты, полевые госпитали, склады с оружием и продовольствием, сообщают блогеры.

Отмечается, что после ухода оттуда боевиков правительственные силы обследовали лишь малую часть подземных сооружений. Боевики забрали с собой все ценное, либо уничтожили то, что унести не смогли, но время от времени попадается и вооружение – патроны и мины, в том числе кустарного производства.

«Выражаем огромную благодарность корреспонденту Генриху Бадоеву за предоставленные видеоматериалы», – написали авторы канала.

Ранее в субботу стало известно, что новые главари захватили власть в террористической группировке «Джейш аль-Ислам», боевики перешли в атаку против правительственных войск.

Напомним, 30 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что лидеры террористических группировок согласились вывести боевиков с семьями из Думы в Восточной Гуте.