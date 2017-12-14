В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх иерусалимский Феофил III передал его собравшимся.

Как сообщает РИА «Новости», в числе присутствующих по традиции делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит огонь в особых лампадах спецрейсом в Москву, а затем на ночное патриаршее Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

Российскую делегацию возглавляет председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и епископ Красногорский Иринарх, викарий патриарха Московского и всея Руси.

Ранее в субботу в Иерусалиме начались крестные ходы к Гробу Господню, по традиции став одним из самых красочных этапов ежегодного пасхального ритуала, связанного со «схождением Благодатного огня».

Процессия православной молодежи из христианского квартала Старого Иерусалима двигалась к храму Гроба Господня. Сидя на плечах друг у друга, молодые люди скандировали лозунги и просили даровать верующим Благодатный огонь.

Благодатный огонь, символизирующий воскрешение Иисуса Христа, считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи несмотря на регулярность называют «чудом схождения Благодатного огня».