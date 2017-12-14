Адвокат рассказал, как был напуган судья по делу капитана «Норда»

На судью, который оставил под стражей капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, оказывали колоссальное давление, также под давлением находятся оперативники СБУ и прокуратуры, заявил адвокат Дмитрий Щербина.

«Принимая решение о содержании под стражей Владимира Горбенко, судья, действовал не как представитель судебной власти, а как оперативник, который исполняет приказ. Если бы он руководствовался законом, то отпустил бы моего клиента. Потому что капитану «Норда» вменяют преступления средней тяжести. Прокурор однозначно заявил, что мой клиент от следствия не укрывался и не препятствовал следственным действиям», – цитирует адвоката РИА «Новости».

Дмитрий Щербина подчеркнул, что «в такой ситуации в принципе не предусмотрено содержания под стражей».

«То, что произошло, выходит за все мыслимые рамки. Это даже не произвол. Это диктатура», – отметил Щербина.

По его словам, судья, представители СБУ и прокуратуры до заседания и во время него вели себя странно и были чем-то напуганы.

«Поверьте, я много работал с сотрудниками правоохранительных органов и прекрасно знаю, как они ведут себя в похожих ситуациях. На заседании по «Норду» их поведение выбивалось из всех привычных норм. Даже на оперативниках СБУ, привыкших быть хозяевами положения в любой ситуации, не было лица. Я давно не видел таких перепуганных силовиков», – сказал Щербина.

Адвокат добавил, что судья при этом большую часть заседания демонстрировал согласие с позицией адвокатов, но когда вышел из совещательной комнаты, видимо, резко поменял свое решение.

«После совещательной комнаты к нам вышел эмоционально другой человек. Разница в поведении была очевидна всем присутствующим. Я не знаю, что произошло за время перерыва, но это «что-то» заставило судью кардинально поменять свое мнение и принять противоправное решение. Был подавлен и старался как можно быстрее завершить заседание», – отметил Щербина.

Также он предположил, что в ближайшие дни следует ожидать новых провокаций со стороны силовиков, поскольку дело полностью ушло в политическую плоскость.

Напомним, капитана арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, которого заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым, арестовали. Позднее за него внесли залог. Освободить капитала обещают 10 апреля.

Ранее сообщалось, что экипаж судна отпущен на свободу. Накануне приморский райсуд Мариуполя постановил оштрафовать членов экипажа российского сейнера «Норд», задержанного Украиной в Азовском море в конце марта.