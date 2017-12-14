Белоруссия попросила не считать ее частью России

Белоруссия хотела бы избавиться от зависимости от одной страны, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя отношения с Россией.

Он подчеркнул, что мнение Запада о Белоруссии как о части России ошибочно, Белоруссия – «молодое суверенное государство», которое хочет «диверсифицировать отношения, в том числе за счет развития связей с Европейским союзом и остальным миром». По словам главы МИДа, для страны «важно иметь так называемую подушку безопасности», передает ТАСС со ссылкой на Euronews.

При этом Минск признал зависимость от России: почти 48% белорусской торговли приходится на Россию, 26% - на ЕС и столько же на остальной мир, хотя сейчас «ситуация меняется». По словам министра, время от времени возникают определенные проблемы в отношениях с Россией, которые имеют преимущественно экономический характер и «зачастую являются искусственно созданными».

Макей подчеркнул, что Белоруссия намерена укреплять сотрудничество с Россией, но «не за счет отношений с ЕС».

Он отметил, что Белоруссия страдает от конфликта России с Западом и их санкций в отношении друг друга, оказавшись «между двух больших огней».

«Мы не признаем вопроса «С кем вы сегодня: с Россией или с Европейским союзом?». Хотим поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Евросоюзом», – сказал глава МИД Белоруссии.

По его словам, Минск перезапустили диалог о правах человека с ЕС и США. Белоруссия и Евросоюз за последние два года достигли в отношениях больше, чем за предыдущие 20 лет санкций, заявил министр.

Макей также высказал мнение, что украинский сценарий развития событий не грозит в Белоруссии: «Мы не боимся реализации украинского сценария в Белоруссии. Мы несколько отличаемся от украинцев и никогда не допустим той ситуации, которая имела место на Украине».

Напомним, белорусы стали намного чаще эмигрировать в Россию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об огромном потенциале сотрудничества с Россией и призвал неукоснительно соблюдать договоренности.