Шохин рассказал о террористических методах в санкционной политике США

При принятии решений о новых санкциях США будут использовать «метод террористов», выбирая несколько человек из «кремлевского списка» в качестве «заложников», предположил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Что беспокоит российский бизнес и тех предпринимателей, которые в «кремлевском списке», любой член которого может оказаться под реальными санкциями? Прежде всего, неопределенность», – цитирует Шохина РИА «Новости».

Глава РСПП отметил, что «судя по всему, американцы будут использовать метод террористов, а именно будут заложников «убивать».

«То есть они будут из этого «кремлевского списка» вытаскивать по несколько человек в качестве этих самых «заложников», чтобы остальные видели, что и их ждет то же самое, если они себя не начнут правильно вести», – отмеил Шохин.

По его словам, с точки зрения Вашингтона правильным поведением является «убеждение политической власти в России, что она должна себя вести по-другому».

«Судя по всему такой технологический прием будет действительно использоваться», – резюмировал глава РСПП.

Накануне сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции в отношении шести-восьми российских олигархов в рамках закона, предусматривающего меры за «вмешательство» России в американские выборы. Также сообщалось, что к пятнице Белый дом введет санкции против нескольких россиян, включенных в «кремлевский список».

«Кремлевский список»(или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 олигархов, минфин США представил Конгрессу в ночь 30 января.