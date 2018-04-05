Названо число российских «олигархов», на которых США хотят наложить санкции

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции в отношении шести-восьми российских «олигархов» в рамках закона, предусматривающего меры за «вмешательство» России в американские выборы.

Наложить ограничительные меры планируется на шесть-десять олигархов из России уже на этой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Бизнесменов выберут из секретного приложения к списку 210 богатейших россиян, опубликованного в январе, отметил информатор.

Ранее в четверг были названы имена якобы допрошенных в США российских «олигархов». В ночь на четверг американские СМИ сообщили, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила двух богатых российских бизнесменов. Также сообщалось, что к пятнице Белый дом введет санкции против нескольких россиян, включенных в «кремлевский список».

Напомним, в марте администрация США впервые применила закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», введя ограничительные меры против российских граждан и организаций.